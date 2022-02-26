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Сдавшихся на Змеином украинских пограничников доставили в Севастополь

Более 80 украинских пограничников, сдавшихся на острове Змеиный, доставили в Севастополь

Российские военные доставили в Севастополь сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

Речь идет о 82 сотрудниках Государственной пограничной службы Украины. Они сдались офицерам Черноморского флота России и вскоре вернутся к своим семьям. На кадрах видно, как пограничники сходят на сушу со спасательного буксира «Шахтер» и получают армейский сухой паек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все защитники Змеиного отказались сдаваться, попали под огонь российских войск, после чего «героически погибли». Эту информацию опровергло Министерство обороны России, предоставив кадры пленных.

26 февраля стало известно, что части морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили свои позиции в районе двух населенных пунктов в Донбассе и отступили. Речь идет о подразделениях численностью до батальона.

Алевтина Запольская
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