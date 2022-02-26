Украинские морпехи бросили позиции в Донбассе и отступили

Подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили свои позиции в районе двух населенных пунктов в Донбассе и отступили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, речь идет о военных численностью до батальона. «Желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки», — сказал Басурин. Другие подробности отступления пока не приводятся.

Ранее стало известно, что украинские военные открыли огонь по Горловке из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. Снаряды начали падать на город около трех часов ночи. Сведений о пострадавших и погибших пока не поступало.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины.