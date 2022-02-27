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Украина сообщила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

Глава МАГАТЭ: Украина сообщила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

Фото: Shutterstock

Украина сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 февраля. «Однако сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало», — отметил глава агентства.

Он добавил, что эти пункты захоронения не содержат высокоактивных радиоактивных отходов, однако находящиеся там на хранении или захороненные отходы все же могут стать причиной серьезного радиологического воздействия.

Ранее 27 февраля «Укроборонпром» сообщил об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия» на аэродроме Гостомель в Киевской области. В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, вблизи аэродрома Гостомель под Киевом.

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Варвара Кошечкина
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