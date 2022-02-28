В Госдуме назвали единственную возможность остановить геноцид русского народа

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал российскую спецоперацию в Донбассе единственной возможностью остановить геноцид русского народа. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Четверо суток идет специальная миротворческая операция. Мы все понимаем, что она — единственная возможность отстоять мир, остановить геноцид русского народа, предотвратить бойню и полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей страны в будущем», — отметил политик.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.