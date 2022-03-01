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Стало известно о гибели еще четырех россиян на Украине

Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков сообщил о гибели четырех военных на Украине

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Четыре уроженца Кабардино-Балкарской Республики погибли в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы региона Казбека Кокова.

«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка», — сказано в заявлении.

Коков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и назвал их гибель невосполнимой утратой. Он заявил, что российские военные «отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа». Глава региона пообещал всемерную поддержку их семьям.

Ранее стало известно о гибели командира разведроты, капитана российской армии Александра Лысенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о первых потерях среди чеченских военных в ходе российской специальной операции по защите Донбасса — погибли два чеченских солдата. О гибели российских военнослужащих сообщали и губернаторы Астраханской и Ульяновской областей, а также глава Калмыкии.

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Элла Саад
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