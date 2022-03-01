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Экс-игрок сборной Англии заступился за российских футболистов из-за санкций

Бывший футболист сборной Англии Коллимор призвал не отказывать россиянам играть в Европе
Стэн Коллимор

Стэн Коллимор. Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор оценил идею запрета для россиян на выступление в европейских чемпионатах. Он высказался в Twitter.

«Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак, так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?» — с таким призывом обратился Коллимор.

28 февраля ФИФА совместно с УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. РФС планирует обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

Алексей Гусев
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