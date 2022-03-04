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В Минпросвещения рассказали о въехавших в Россию детях из Донбасса

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о 20 тысячах детей, въехавших в Россию из Донбасса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Примерно 20 тысяч детей из Донбасса сейчас въехали на территорию России, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает в пятницу, 4 марта, ТАСС.

Многие из них уже пошли в российские школы и детские сады, отметил он.

Кравцов заверил, что школы в регионах России примут всех детей, которые приедут из Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, образовательные программы российских школ отличаются на 5-7 процентов, поэтому проблем встраивания в учебный процесс возникнуть не должно.

Больше всего детей из Донбасса сейчас разместили в Ростове, Воронеже, Белгороде, Волгоградской области и Подмосковье, пояснил глава Минпросвещения.

Российский детский фонд имени Лиханова ранее рассказал о помощи беженцам с Донбасса.

Специалисты по экстремальной психологии из фонда направились в Воронежскую область, где занимаются с воспитанниками эвакуированных детских домов и интернатов.

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Анна Щербакова
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