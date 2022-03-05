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Россиянам назвали лучшие цветы для подарка женщинам на 8 марта

Тюльпаны назвали отличной альтернативой розам для подарка в Международный женский день

Фото: Depositphotos

Тюльпаны назвали лучшими цветами для подарка женщинам в Международный женский день. Соответствующую информацию публикует портал News.ru.

Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова в интервью изданию рассказала, что цветочные компании хорошо подготовились к 8 Марта в 2022 году, поэтому в магазинах можно найти различные виды цветов, например, ландыши, лилии, гортензии и многие другие.

Специалистка порекомендовала россиянам обратить внимание на тюльпаны, которые являются отличной альтернативой дорогим розам. По ее словам, плюсом упомянутых цветов является то, что они представлены в разных оттенках. Кроме того, тюльпаны намного дешевле других растений. «Это самые весенние цветы, они дарят настроение», — подчеркнула она.

Ранее врачи, в свою очередь, назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал мужчин быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка, поскольку они ветроопыляемые и могут вызвать аллергическую реакцию. Его коллега Михаил Костинов поддержал такую позицию и посоветовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.

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Майя Пономаренко
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