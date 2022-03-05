Fitch понизило рейтинги 26 российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских сырьевых компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Рейтинги 28 организаций вошли в список Rating Watch с негативным прогнозом. Среди них такие компании, как «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Евраз». Кроме того, туда вошли «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, «Алроса», СУЭК, «Сибур», «Акрон», «Уралкалий» и «Фосагро».

Ранее Fitch изменило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте, снизив его до уровня «B» с «BBB». В агентстве полагают, что жесткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.