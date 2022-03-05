Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Fitch понизило рейтинги 26 российских компаний

Агентство Fitch понизило рейтинги 26 сырьевых компаний из России

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги 26 российских сырьевых компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Рейтинги 28 организаций вошли в список Rating Watch с негативным прогнозом. Среди них такие компании, как «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», «Башнефть», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Евраз». Кроме того, туда вошли «Металлоинвест», ГМК «Норильский никель», Petropavlovsk, «Алроса», СУЭК, «Сибур», «Акрон», «Уралкалий» и «Фосагро».

Ранее Fitch изменило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте, снизив его до уровня «B» с «BBB». В агентстве полагают, что жесткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию России на Украине усилила угрозы для макрофинансовой стабильности и может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.