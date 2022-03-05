Путин поручил определить перечень недружественных стран

Правительство России в двухдневный срок определит перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц. Соответствующее поручение кабмину дал президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также, согласно тексту указа, российские компании будут вправе выплачивать долги в рублях перед кредиторами из стран, совершающих «недружественные действия».

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала в 24 февраля военную спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на это ряд западных стран ввели санкции против России.