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Путин поручил определить перечень недружественных стран

Путин поручил за 2 дня определить перечень стран, совершающих «недружественные действия»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Правительство России в двухдневный срок определит перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц. Соответствующее поручение кабмину дал президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также, согласно тексту указа, российские компании будут вправе выплачивать долги в рублях перед кредиторами из стран, совершающих «недружественные действия».

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала в 24 февраля военную спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ на это ряд западных стран ввели санкции против России.

Марина Совина
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