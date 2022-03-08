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Мишустин поздравил российских женщин с 8 Марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россиянкам можно пожелать больше приятных моментов, крепкого здоровья, удачи и успехов во всем. Таким образом поздравил российских женщин с праздником 8 Марта премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин также заявил, что Международный женский день — «особенный праздник, озаренный женскими улыбками, красотой и обаянием». Он отметил, что сейчас «слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества».

«Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче», — заявил он.

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Варвара Кошечкина
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