США и Турции предложили роль гарантов безопасности Украины

Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны с участием Турции, США или государств-соседей. Об этом говорится в Telegram-канале политической организации, пишет ТАСС.

Действие договора предлагается продлить на период, пока Украину не принимают в НАТО. Политики также призвали Россию признать украинскую государственность на юридическом уровне. Отмечается, что договор «должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума — предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины».

Ранее стало известно о переговорах между министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, инициированных турецкой стороной. В ходе беседы обсуждалась ситуация на территории Украины.