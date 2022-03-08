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США и Турции предложили роль гарантов безопасности Украины

Партия «Слуга народа» предложила США и Турции роль гарантов безопасности Украины

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны с участием Турции, США или государств-соседей. Об этом говорится в Telegram-канале политической организации, пишет ТАСС.

Действие договора предлагается продлить на период, пока Украину не принимают в НАТО. Политики также призвали Россию признать украинскую государственность на юридическом уровне. Отмечается, что договор «должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума — предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины».

Ранее стало известно о переговорах между министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, инициированных турецкой стороной. В ходе беседы обсуждалась ситуация на территории Украины.

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Евгений Шульгин
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