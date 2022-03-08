Министр обороны Турции провел переговоры с Шойгу

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны по телефонной связи. В ходе беседы обсуждалась ситуация на территории Украины, а также актуальные вопросы сотрудничества Турции и России по линии министерств обороны.

6 марта сообщалось о переговорах президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Они продлились около часа, в рамках переговоров Путин назвал Эрдогану условия приостановки спецоперации на территории Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Эрдоганом заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле или Анкаре.