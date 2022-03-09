В США рассказали о биологических исследовательских объектах на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о биологических исследовательских объектах на Украине. Так она ответила на вопрос, есть ли на Украине химоружие, ее заявление во вторник, 8 марта, приводит РИА Новости.

По ее словам, США работают над недопущением перехода этих объектов под контроль войск России.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игорь Кириллов заявил, что на Украине создана сеть из 30 биологических лабораторий, которые выполняют заказы управления Минобороны США. Перед этим в марте официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы.