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Спорт

Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ

Французский полузащитник Реми Кабелла покинул «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной Франции Реми Кабелла покинул российский «Краснодар». Об этом сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соглашение с 32-летним хавбеком расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне РПЛ Кабелла провел 16 матчей, отметившись четырьмя голами и десятью результативными передачами.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке. Иностранные игроки имеют право подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

2 марта «Краснодар» покинул немецкий тренер Даниэль Фарк и его ассистенты. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Антонюк.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские клубы и сборные из розыгрышей международных турниров. Российский футбольный союз (РФС) заявил о намерении оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Николай Костюков
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