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В ФРГ заявили об отсутствии согласований с Берлином поставок самолетов Украине

В Кабмине ФРГ заявили, что с Германией не согласовывались поставки военных самолетов Киеву

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии заявили об отсутствии согласований с Берлином поставок военных самолетов Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Германии Вольфганга Бюхнера.

«Позиции (со стороны кабмина ФРГ — прим. «Ленты.ру») не должно быть, потому что не было никакого согласования в этой связи, были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации», — указал Бюхнер, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

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Представитель кабмина добавил, что Берлин не комментирует действия союзников и партнеров, и предложил обратиться с вопросами в Пентагон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможную передачу советских боевых самолетов Украине. Псаки заявила, что Вашингтон не возражал бы против решения Польши передать самолеты, и власти США активно обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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