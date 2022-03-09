Экономист призвал с осторожностью отнестись к инвестициям Китая в России

Инвестиции Китая в российскую экономику помогут заместить западные компании, которые уходят с рынка. Но сразу доверять контрольные пакеты акций Пекину не стоит из-за разного подхода к управлению, считает экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Желание Китая инвестировать в российскую экономику нужно воспринимать с осторожностью. Перед тем, как пустить представителей страны на российский рынок, необходимо исключить риски и проработать законодательство, предупредил экономист.

«Здесь должен быть разработан специальный закон о максимальной доле нерезидентов в каждом конкретном предприятии. У нас этот закон уже был, он действовал, например, в отношении акций «Газпрома» до начала 2000-х годов, нерезиденты не могли тогда «Газпром» покупать. Сейчас нужно сделать примерно то же самое — с одной стороны, чтобы они были заинтересованы в участии на аукционах, а с другой стороны, чтобы на первых порах объем продаваемых пакетов, например, не превышал размера блокирующего. Нужно посмотреть, оправдывает ли себя эта ситуация — насколько китайские директоры могут уживаться с российскими», — отметил он.

У России слишком мало опыта взаимодействия в сфере экономики с Китаем, поэтому перспективы сотрудничества с азиатскими партнерами пока слишком неопределенные. Сферы, которые в первую очередь интересны Пекину — энергетика, фармацевтика, космические и авиационные технологии. Такие вложения помогут российской экономике в условиях западных санкций, считает Владимир Рожанковский. По его словам, сближение Москвы и Пекина связано с совместным противостоянием давлению Соединенных Штатов.

Плюсы — компании получат капиталы, которые они сейчас не могут получить на Западе Владимир Рожанковский Экономист

«У нас мало опыта взаимодействия с азиатскими управленцами, у нас есть неплохой опыт взаимодействия с управленцами из Европы. Практически во всех российских предприятиях есть такие директоры, а не только [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер, который приходит у всех на ум по поводу «Роснефти». С ними у нас есть опыт взаимодействия, есть определенные алгоритмы совмещения разных ментальностей. Российская управленческая ментальность сильно отличается от ментальности того же европейца», — сказал он.

Когда в одних руках сконцентрировано более 25 процентов акций предприятия, то имея такой пакет, акционер может заблокировать конкретное решение одним своим голосом. Надо на практике аккуратно отдавать блокирующий пакет, смотреть, не слишком ли китайская сторона злоупотребляет правом вето на принятии решений советами директоров Владимир Рожанковский Экономист

Китай начал изучать возможности покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, сообщают источники Bloomberg. Пекин уже начал переговоры со своими ключевыми фирмами о перспективах инвестиций в российские компании или активы.

