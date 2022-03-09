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Китай заинтересовался покупкой долей российских компаний

Китай начал переговоры о покупке долей в российских энергетических компаниях

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Китай рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром», Rusal и других, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пекин ведет переговоры со своими государственными фирмами, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., China Aluminium Corp. и China Minmetals Corp., о возможностях инвестиций в российские компании или активы. Любая сделка будет направлена ​​на увеличение импорта Китая, поскольку КНР все больше заинтересована в укреплении своей энергетической и продовольственной безопасности, отмечают эксперты.

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Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к сделкам, подчеркивает издание. По некоторым данным, между китайскими и российскими энергетическими компаниями начались переговоры. Ситуация на Украине усилила давление на Пекин, поскольку стоимость энергии, металлов и продуктов питания в стране взлетела до беспрецедентного уровня.

Обеспокоенные влиянием роста цен на экономику чиновники отдали приказы уделять первоочередное внимание безопасности поставок сырьевых товаров. Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый отток из России европейских и американских компаний.

За последние пять лет Китай удвоил закупки российских энергоносителей почти до 60 миллиардов долларов. Китайская CNPC владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ» и 10-процентной долей в «Арктик СПГ-2», а Cnooc Ltd. — 10-процентной долей в «Арктике». Тем не менее любые инвестиции в Россию сопряжены с рисками, пишет издание.

Ранее The Wall Street Journal писал, что крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.

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Платон Щукин
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