В Китае рассказали о резком росте товарооборота России и КНР

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За два месяца товарооборот составил 26,431 миллиарда долларов. За это время экспорт товаров из Китая в Россию резко вырос на 41,5 процента в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов. В свою очередь, увеличились продажи и из России в Китай. Поставки из России в КНР выросли на 35,8 процента, составив 13,813 миллиарда долларов.

При этом по итогам 2021 года рост товарооборота между Россией и Китаем составлял 35,8 процента и собрав рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, что Китай способен сгладить влияние санкций на российскую экономику и помочь ей, но Пекин пока не торопится это делать. По оценкам издания, крупные китайские банки вряд ли придут на помощь России.