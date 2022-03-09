Оценена вероятность отказа Европы от российской нефти

Эксперт ФНЭБ Митрахович усомнился в отказе Европы от российской нефти

Находясь в зоне развивающейся экономической нестабильности, нужно просчитывать все варианты, включая отказ Европы от российской нефти, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность такого исхода событий.

По словам эксперта, Европа отказалась присоединяться к американскому эмбарго, так как более зависима от России в этом отношении. Российские компании поставляют в Европу примерно четверть энергоресурсов: около 40 процентов газа и около 20-25 процентов нефти и нефтепродуктов.

«Они могут теоретически отказаться от наших энергоресурсов, но для них это будет большим шоком, поэтому, я думаю, что они не рискнут пойти на такой шаг, если не случится какой-то дополнительной эскалации. Я думаю, на мгновенное эмбарго они не готовы, сложновато для них это сделать, возможно, придут к этому постепенно», — поделился Митрахович. Для того, чтобы адаптироваться и без шока отказаться от российской нефти, Европе, по его мнению, потребуется несколько лет.

Ранее США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Европейский Союз не стал присоединяться к эмбарго. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призывала ЕС полностью отказаться от нефти, угля и газа из России. В Европарламенте предрекли ЕС катастрофу в случае отказа от российского газа, а во Франции эмбарго на российскую нефть сравнили с «совершением харакири».

