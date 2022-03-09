Перечислены семь новых модных трендов

В список модных вещей от Who What Wear попали аксессуары в стиле Дикого Запада

Модные редакторы Who What Wear перечислили семь новых модных трендов нынешнего сезона. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Журналисты проанализировали образы гостей показов, состоявшихся в рамках прошедшей Недели моды в Париже, и составили подборку одежды, обуви и украшений, актуальных в 2022 году. Так, в список попала одежда с принтами, например наряды в полоску или с цветочным орнаментом.

Помимо этого, широкую популярность обретут предметы гардероба и аксессуары в стиле Дикого Запада, среди них — ковбойские сапоги из кожи и банданы ярких цветов, которые посетительницы дефиле носили в качестве головного убора, браслета или чокера. В моду войдут вещи с бахромой.

Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на одежду неоновых оттенков: желтого, зеленого, оранжевого и других. В заключение редакторы обратили внимание читателей на то, что многие гости появились на шоу в юбках-карандашах длины макси и кожаных пальто или плащах.

Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.