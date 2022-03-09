Напавшего на двоих подростков россиянина арестовали в Москве

В Москве отправили в СИЗО 52-летнего мужчину, ранившего ножом двоих подростков

Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО 52-летнего россиянина, обвиняемого в нападении на двоих подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Он будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

По версии следствия, вечером 7 марта на остановке около Барвихинской улицы мужчина вступил в перепалку с двумя несовершеннолетними молодыми людьми. В ходе ссоры он схватил нож и нанес подросткам удары в область жизненно важных органов. Раненых подростков госпитализировали. Одного из них вскоре отпустили домой.

Нападавшего задержали по горячим следам и возбудили в отношении него дело по статье 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

23 января сообщалось, что в Омской области двух подростков задержали по подозрению в тройном убийстве.