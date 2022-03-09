Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Напавшего на двоих подростков россиянина арестовали в Москве

В Москве отправили в СИЗО 52-летнего мужчину, ранившего ножом двоих подростков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО 52-летнего россиянина, обвиняемого в нападении на двоих подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Он будет находиться под арестом в течение двух месяцев.

По версии следствия, вечером 7 марта на остановке около Барвихинской улицы мужчина вступил в перепалку с двумя несовершеннолетними молодыми людьми. В ходе ссоры он схватил нож и нанес подросткам удары в область жизненно важных органов. Раненых подростков госпитализировали. Одного из них вскоре отпустили домой.

Нападавшего задержали по горячим следам и возбудили в отношении него дело по статье 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

23 января сообщалось, что в Омской области двух подростков задержали по подозрению в тройном убийстве.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны обвинило Киев в срыве эвакуации граждан
Врач назвала желудочно-кишечные симптомы заражения омикроном
Российский гонщик Мазепин оценил решение команды «Формулы-1» избавиться от него
В ВОЗ предрекли усиление распространения COVID-19 из-за ситуации на Украине
Россиянин открыл стрельбу на улице Волгограда с целью отпугнуть собак
Предсказана угроза для электрокаров
Летевший в Санкт-Петербург самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе
Вызванная изменением климата жара увеличит смертность
Минобороны России попросило Красный Крест помочь с эвакуацией на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.