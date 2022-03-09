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Бывшую замминистра просвещения Ракову оставят в СИЗО до июня

Суд в Москве продлил срок ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой до 6 июня

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом в среду, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Из постановления суда следует, что Ракова будет находиться в СИЗО до 6 июня 2022 года.

2 декабря 2021 года следователи МВД предъявили экс-чиновнице новое обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, она на посту гендиректора Фонда новых форм развития образования по подложным документам оформила супруга, который с 2017 по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Раковой предъявили обвинение в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Она не признает своей вины.

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Елизавета Новикова
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