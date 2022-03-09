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Спорт

Производитель лыж приостановил сотрудничество с российскими спортсменами

Производитель лыж приостановил сотрудничество с россиянами после поста Большунова

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Французский производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. Об этом сообщает TV2.

Директор компании по спортивному направлению Колин Барбе заявил, что Rossignol поддержит позицию международных федераций. Таким образом, Rossignol временно отказалась сотрудничать с российскими спортсменами.

Лыжами от Rossignol, в частности, пользуется трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Барбе отметил, что компании пришлось связаться с россиянином после публикации им фото в ретро-форме. Большунова уведомили, что Rossignol не одобряют его снимки в форме сборной СССР на фоне специальной операции России на территории Украины. В итоге россиянин был вынужден удалить пост.

1 марта стало известно, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила россиянам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под своей эгидой. Российские лыжники не вышли на старт гонок в Холменколлене.

Николай Костюков
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