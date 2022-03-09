Блогерша показала легкий способ стирки носков и прославилась в сети

Жительница Австралии показала легкий способ вернуть товарный вид носкам и прославилась в социальной сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Каролина Макколи регулярно делится с подписчиками постами, в которых дает рекомендации по стирке и уборке дома. В одном из последних видео женщина рассказала, как правильно стирать грязные носки белого цвета. Публикация стала вирусной и набрала более 30 тысяч просмотров в ее аккаунте.

По словам юзерши, необходимо распылить на пятна средство под названием Sard Super Power Stain Remover Spray, стоимость которого составляет шесть долларов (744 рубля). После этого австралийка советует оставить носки на пять минут, чтобы средство впиталось, после чего отправить их в стиральную машинку с порошком и запустить цикл с горячей водой.

«Обещаю, ваши носки будут как новые!» — высказалась Макколи в описании к ролику. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак. «Спасибо, обязательно попробую», «Ты лучшая», «Никогда не задумывалась об этом, спасибо», «Ты лучшая», «Большое спасибо, Каролина!» — писали пользователи сети.

В декабре прошлого года блогерша Каролина Макколи раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Прежде всего женщина порекомендовала выворачивать их наизнанку перед тем, как отправить в стиральную машину.