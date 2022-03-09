Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США

Канцлер Австрии считает, что действия НАТО и США по Украине предотвращают мировую войну
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Michael Indra / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Осторожные действия стран НАТО и США по текущей ситуации на Украине предотвращают новую мировую войну. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

На пресс-конференции после встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким австрийский канцлер призвал осознать, в какой чувствительной ситуации на данный момент находится Европа и весь мир. «Эти масштабы нужно понимать. Поэтому необходимо ясное решение выступать против этой войны всеми доступными гражданскими средствами, а не военными», — заключил он.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров допустил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной. Так он оценил масштабы возможного военного конфликта.

26 февраля президент США Джо Байден назвал начало «третьей мировой войны» альтернативой санкциям против России из-за ситуации на Украине. По словам американского президента Джо Байдена, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей
Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах
Названы причины отказа россиян от покупки жилья
Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.