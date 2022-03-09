Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США

Осторожные действия стран НАТО и США по текущей ситуации на Украине предотвращают новую мировую войну. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

На пресс-конференции после встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким австрийский канцлер призвал осознать, в какой чувствительной ситуации на данный момент находится Европа и весь мир. «Эти масштабы нужно понимать. Поэтому необходимо ясное решение выступать против этой войны всеми доступными гражданскими средствами, а не военными», — заключил он.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров допустил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной. Так он оценил масштабы возможного военного конфликта.

26 февраля президент США Джо Байден назвал начало «третьей мировой войны» альтернативой санкциям против России из-за ситуации на Украине. По словам американского президента Джо Байдена, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».