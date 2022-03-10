В Минспорта рассказали об отсутствии претензий WADA к России

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что у WADA нет претензий к России

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) отсутствуют претензии к России с точки зрения нарушений антидопинговых правил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр спорта Олег Матыцин.

«Страна признана соблюдающей на 100 процентов абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами», — заявил Матыцин. Он добавил, что WADA признало, что в России одна из самых эффективных систем противодействия допингу.

Ранее WADA призвало продолжить тестирование россиян на допинг. Спортсменов будут проверять как в России, так и за рубежом. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило возможность своевременно доставлять допинг-пробы в аккредитованные лаборатории в Европе. Также российские спортсмены должны продолжать предоставлять информацию о своем местонахождении.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Международный олимпийский комитет и WADA добивались отстранения спортсменки, но Спортивный арбитражный суд допустил ее до соревнований, где она заняла четвертое место.