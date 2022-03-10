Немцев предупредили о росте на четверть цен на газ

Немецкая компания GASAG с 1 мая повысит цены на газ на 26% на фоне ситуации на Украине

Немецкая компания GASAG предупредила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26 процентов. Об этом говорится на их сайте.

Начиная с мая, клиенты базовых услуг станут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению больше чем на четверть.

Из-за ситуации на Украине в марте цены на топливо достигли беспрецедентного уровня, отметили в GASAG. «Если у клиентов возникнут трудности с оплатой, служба поддержки клиентов GASAG предоставит поддержку на различных уровнях. Возможна рассрочка платежа или временная отсрочка», — заверили в компании. Там добавили, что в настоящее время имеется достаточное количество природного газа, чтобы продолжать надежно снабжать клиентов природным газом.

Если текущая политическая ситуация приведет к резкому сокращению поставок газа из России, вступят в силу и заложенные законом в Германии планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые в первую очередь защищают потребителей. Однако с точки зрения GASAG такой сценарий маловероятен. Мягкие погодные условия и окончание отопительного периода также снижают спрос на газ.