Оценены последствия западных санкций для экономики России

Банкир Вьюгин предсказал европейской экономике стагнацию из-за антироссийских санкций

Председатель наблюдательного совета Московской биржи, банкир Олег Вьюгин оценил возможные последствия санкций США и ЕС для российской экономики. Свои предположения он высказал в разговоре с экономистом Евгением Коганом, запись интервью опубликована на YouTube. Вьюгин также предсказал, что санкции ударят и по самой Европе — в ближайшие годы экономику ЕС ждет стагнация, считает он.

По мнению банкира, проблемы в российской экономике можно будет решить минимум за три года — устранение последствий будет даже более длительным, чем в 1998 году. «2008 год и даже 2014 год — это кризисы, которые решались рыночными силами. Нынешний кризис носит нерыночный характер, так как он порожден массовым уходом инвесторов с рынков и массовым уходом зарубежных компаний», — заявил эксперт. Он добавил, что из-за этого в экономике перестали работать «компенсирующие механизмы», такие как движение капитала и торговые потоки.

По мнению специалиста, российские власти не были готовы к такому набору санкций со стороны Запада. «Правительство, финансово-экономический блок и монетарные власти не были, на мой взгляд, информированы о том, что может случиться. Они рассчитывали на более мягкие санкционные сценарии», — подчеркнул Вьюгин. Кроме того, даже после стабилизации геополитической обстановки ограничения, наложенные на российскую экономику, будут действовать гораздо дольше.

В то же время состояние российского бизнеса эксперт называет финансовым шоком. Все предприниматели, вне зависимости от того, насколько успешно шли их дела раньше, сейчас находятся в тяжелом положении из-за ряда факторов — логистических проблем, нарушения отношений с иностранными партнерами, жестких решений российских властей по контролю за движением капитала.

По оценке Вьюгина, спад российской экономики в ближайшее время будет оцениваться в двузначных числах. Минимум в два раза сократится экспорт — помимо официальных ограничений западных и отечественных властей российские поставщики столкнулись с неожиданными последствиями геополитического кризиса. За рубежом стали отказываться принимать поставки российских товаров, некоторые страны перестали отгружать нефть. Кроме того, текущая ситуация в экономике грозит долгосрочной высокой инфляцией — если рубль долго задержится на двукратном падении, цены со временем настигнут это падение в соответствующем объеме.

Вместе с тем зависимость от российских облигаций и сырьевого экспорта делает уязвимой и европейскую экономику в текущих условиях, считает Вьюгин. В 2022-2023 годах ЕС ждет стагнация — рост ВВП в таких условиях невозможен. Девальвация рубля также грозит разогнать инфляцию в еврозоне, которая и так находится на высоком уровне после коронакризиса.

Российский Центробанк 10 марта представил свой прогноз снижения экономики России на фоне спецоперации на Украине и последовавших санкций. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных ЦБ аналитиков, индекс потребительских цен по итогам 2022 года вырастет на 20 процентов (предыдущий прогноз — 5,5 процента). В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

Как стало известно 11 марта, на первоочередные меры по поддержке экономики России из федерального бюджета решили выделить более триллиона рублей. В проекте плана правительства указано, что больше всего средств из федерального бюджета будет выделено на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).

