Мизулина призвала россиян удалить аккаунты в Facebook и Instagram
Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала россиян удалить аккаунты в Facebook и Instagram из-за того, что компания Meta, которой принадлежат обе соцсети, разрешила публиковать на этих площадках призывы к насилию в адрес российских граждан. Ее слова передает издание «Подъем».
«Meta превращается в сторонника национализма и нацизма как такового. Правовую оценку действиям Meta должны дать Генпрокуратура, Следственный комитет России. Со своей стороны я сегодня планирую удалить аккаунты из Facebook и Instagram и призываю всех россиян, весь русский мир поддержать эту акцию и уйти с площадок», — заявила глава ЛБИ.
В своем Telegram-канале она назвала призыв компании к насилию в отношении россиян подрывом доверия к принципам корпорации. «Действия Meta полностью подрывают доверие к ее принципам. Ни о каком нейтралитете платформы уже говорить не приходится», — сочла Мизулина.
По мнению главы Лиги безопасного интернета, в действиях платформы есть признаки состава преступления по статье 282 Уголовного кодекса России и нарушение Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Ранее Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.
11 марта стало известно, что Meta планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию против россиян. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Роскомнадзор направил американской корпорации требование отреагировать на появившуюся информацию: подтвердить или опровергнуть сообщения о разрешении призывов к насилию против россиян.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Такая мера была принята в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.