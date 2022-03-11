Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве любовницы

Экс-главу Раменского района Кулакова признали виновным в убийстве любовницы

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу в отношении бывшего главы Раменского городского округа. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2019 года чиновник во время ссоры задушил свою знакомую в салоне ее автомобиля, припаркованного в лесу, после чего скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что убитая Евгения Исаенкова была любовницей обвиняемого. Через два дня машину в месте с телом обнаружили полицейские. В конце мая Андрея Кулакова задержали.

В СКР уточнили, что сторона защиты мешала расследованию, используя СМИ: c помощью публикаций и участия в ток-шоу они пытались сформировать у россиян предвзятое отношение к следствию. Однако результаты 26 экспертиз, изученная детализация звонков и записи с камер видеонаблюдения подтвердили причастность чиновника.

Ранее Мособлсуд отменил оправдательный приговор Кулакову, вынесенный в середине ноября 2021 года. Выяснилось, что у одного из присяжных ранее была судимость, у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание, и его показания могут быть недостоверными. 14 февраля 2022 года Кулакова отправили в СИЗО на два месяца. Позже Подольский суд огласил переписку убитой чиновницы Исаенковой с любовницей.