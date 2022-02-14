Обвиненного в убийстве любовницы главу Раменского района взяли под стражу

Подольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, которого обвиняли в убийстве любовницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

Прокурор заявил, что, оставшись на свободе, Кулаков сможет оказать влияние на свидетелей и будет препятствовать расследованию. Экс-главу района взяли под стражу в зале суда. В СИЗО его отправили на срок до 14 апреля.

Ранее Мособлсуд отменил оправдательный приговор Кулакову. Его дело рассмотрят в новом составе присяжных.

В середине ноября 2021 года суд оправдал Кулакова, так как присяжные вынесли вердикт о невиновности экс-чиновника. Однако выяснилось, что у одного из присяжных ранее была судимость, у родственницы другого присяжного было несколько судимостей, один из допрошенных свидетелей ранее имел психическое заболевание, и его показания могут быть недостоверными.

По версии следствия, Андрей Кулаков 2 мая 2019 года убил свою любовницу Евгению Исаенкову в ее Mercedes, припаркованном в лесу. Во время ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.