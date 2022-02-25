Интимную переписку убитой чиновницы Исаенковой с любовником огласили в суде

В Подольском суде огласили переписку убитой чиновницы Исаенковой с любовником — предположительно, с Андреем Кулаковым, обвиненным в ее убийстве. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным Telegram-канала, Исаенкова при жизни в переписке постоянно третировала собеседника. В одном из фрагментов она укоряет собеседника в том, что он не тратит деньги на нее, и критикует за отсутствие подарков. «На меня нет желания их тратить. Подавись. Я, как дура, была готова последнее отдавать, себе не покупала, ему бежала подарки купить», — цитирует фрагменты сообщений МК. Также Исаенкова обвиняет его в лицемерии и утверждает, что после должности главы ему место в театре. Помимо этого, женщина укоряет его в жадности, в плохом отношении к себе и даже в психозе. «Мне очень горько из осознания, что я все потеряла из-за ничтожества», — гласит выдержка из обнародованной переписки.

Осенью 2021 года Андрея Кулакова, бывшего главу Раменского района, оправдали присяжные. Но вердикт отменили, так как присяжные были подобраны с нарушениями — у одного из них была судимость, а один из допрошенных свидетелей скрыл наличие психического заболевания, которое могло сказаться на достоверности показаний.

Мособлсуд отменил оправдательный приговор, дело заново рассматривается судом первой инстанции. Следствие считает, что Андрей Кулаков в мае 2019 года убил свою любовницу Евгению Исаенкову в ее автомобиле Mercedes, припаркованном в лесу. В ходе ссоры чиновник ударил ее кулаком в лицо, перетащил на заднее сиденье и задушил, после чего скрылся с места преступления.

