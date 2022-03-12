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Спорт

Российский паралимпиец описал отношения с украинскими спортсменами на Играх-2022

Российский паралимпиец Алексей Быченок заявил, что украинцы не здоровались на Играх-2022

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский паралимпиец Алексей Быченок в интервью «Ленте.ру» описал отношения с украинскими спортсменами на Играх-2022 в Пекине.

«Писали, что Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение и отстранил нас якобы из-за тяжелой обстановки в деревне. Никакой тяжелой обстановки не было, украинцы только не здоровались», — заметил атлет.

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9 марта

Также россиянин рассказал об атмосфере на Играх после отстранения команды. Он сравнил сборную России с изгоями. «Было ощущение, что нас из олимпийской деревни вышвырнули», — пояснил он.

О том, что российские паралимпийцы не будут допущены к старту в Пекине, стало известно 3 марта. Изначально МПК разрешил россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, но затем изменил решение. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.

Быченок — серебряный призер Игр в Сочи 2014 года в биатлоне. Также на его счету две победы на чемпионатах мира — по одной в биатлоне и лыжных гонках.

Андрей Стрельцов
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