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Российский паралимпиец описал отстранение от Игр-2022 фразой «нас вышвырнули»

Паралимпиец Алексей Быченок сравнил сборную России с изгоями из-за отстранения от Игр-2022

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский паралимпиец Алексей Быченок в интервью «Ленте.ру» описал атмосферу на Играх в Пекине после отстранения команды.

«Подогнали автобусы, сделали коридор, чтобы мы никуда не делись. Хотя было пять утра, куда там пойдешь? Может, думали, что мы там сдуру крушить все начнем, не знаю... И в аэропорту не было ни души», — рассказал он.

Быченок также сравнил сборную России с изгоями. «Было ощущение, что нас из олимпийской деревни вышвырнули», — такой фразой выразил эмоции он.

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По словам спортсмена, после отстранения российских атлетов поддержала сборная Китая. «Писали сообщения, подходили вживую, желали удачи, сочувствовали. Говорили, что Игры без нас будут неполноценными, что надеются, что однажды мы все-таки вместе выйдем на старт», — добавил он.

О том, что российские паралимпийцы не будут допущены к старту в Пекине, стало известно 3 марта. Изначально Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, но затем изменил решение. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия россиян в Паралимпиаде.

Быченок — серебряный призер Игр в Сочи 2014 года в биатлоне. Также на его счету две победы на чемпионатах мира — по одной в биатлоне и лыжных гонках.

Андрей Стрельцов
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