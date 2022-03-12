Небензя фотографиями опроверг «авиаудар» России по роддому в Мариуполе

Постпред РФ Небензя показал фото, опровергающие авиаудар России по роддому в Мариуполе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя продемонстрировал в Совбезе ООН фотографии, опровергающие разлетевшийся по СМИ фейк о том, что российская авиация «ударила» по роддому в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, на снимках изображено неразрушенное здание без окон, а изображения, сделанные внутри, демонстрируют беспорядок, перевернутую мебель и нетронутые стулья. «Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания?»", — спросил он, напомнив, что военные специалисты уже показали фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва заложенной в грунт мины.

Кроме того, Небензя указал на сообщения о 17 раненых в этом здании, однако не говорится ни об одном погибшем. Он обратил внимание на то, что в качестве доказательства предъявляется фотография украинской блогерши Марианны Подгурской, снятая стрингером Assosiated Press Евгением Малолеткой. «Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты», —высказался российский постпред.

Ранее официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков в заявлении «Ленте.ру» назвал сообщения о нанесении российской авиацией удара по больнице в Мариуполе информационной провокацией, совершенной с целью поддержания антироссийского ажиотажа у аудитории Запада. Конашенков подчеркнул, что лечебные учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, прекратили работу в конце февраля, а весь персонал и пациенты были разогнаны националистами.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось в среду, 9 марта, давно захвачен членами батальона «Азов» и стал базой для экстремистов. Кроме того, министр указал, что иностранные СМИ манипулируют общественным мнением, предоставляя неполные данные об атаке на больницу.