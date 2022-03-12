Минэнерго США не зафиксировало признаков выброса радиации на Украине

Глава Минэнерго США Грэнхолм заявила, что признаков выброса радиации на Украине нет

Минэнерго США не фиксирует каких-либо признаков выброса радиации на Украине. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Дженнифер Грэнхолм.

По ее словам, Минэнерго продолжает следить за ситуацией относительно ядерных объектов на Украине.

«К счастью, системы мониторинга на большей части Украины все еще функционируют, и мы не зафиксировали каких-либо следов выбросов радиации», — написала Грэнхолм.

Она добавила, что США не могут подтвердить сообщения о восстановлении энергоснабжения на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Ранее Украина начала ремонтировать поврежденные линии электропередачи для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС. Страна уведомила об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией заявления Киева о том, что Чернобыльская АЭС якобы представляет опасность после взятия ее российскими войсками под контроль.