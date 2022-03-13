Названы последствия санкций Запада при обслуживании российского долга

Экономист Ордов считает, что санкции против резервов России затронут западных инвесторов

Западные санкции лишили Россию почти половины резервов, которыми планировалось погасить долги перед другими странами. Теперь у получателей этих средств могут возникнуть вопросы к своим властям, рассказал «Ленте.ру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Из-за санкций западных стран Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларам золотовалютных резервов, которые составляли самую ликвидную валютную часть. По его словам, теперь с обслуживанием российского долга могут возникнуть сложности.

«Валютные резервы у нас хранятся в золоте, туда входит Фонд национального благосостояния (ФНБ), который частично включает в себя акции "Аэрофлота" и Сбера. Эти 300 миллиардов долларов — то, что было связано с финансовыми инструментами, номинированными в долларах и в евро», — сказал Ордов.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, Россия будет рассчитываться по долговым обязательствам с иностранными партнерами в рублях. Чтобы получить свои деньги, им придется заводить отдельные счета, уточнил Константин Ордов.

Санкции, которые принимаются со стороны европейцев и американцев, препятствуют международным расчетам. Чтобы получить деньги в рублях, им надо приехать в Россию, прийти в банк и открыть рублевый счет, потому что за границей открыть его невозможно Константин Ордов Экономист

«У нас валютных резервов гораздо больше суммы долга, но в силу того, что они заморожены, мы не можем де-факто перед иностранными частными лицами и компаниями выполнить наши обязательства по выплате процентов и долгов. Несмотря на то что правительства этих стран сидят с нашими деньгами и не дают банально их перевести резидентам этих же стран. Ситуация запутанная и абсурдная — у нас денег много, даже с чрезмерным избытком. Кому сами иностранные инвесторы должны задавать вопросы, тоже не до конца понятно — то ли собственным правительствам, которые заморозили деньги и не дают нам их выплатить, то ли нам предъявлять претензии», — рассказал экономист.

По словам Антона Силуанова, общий объем золотовалютных резервов составлял 640 миллиардов долларов. Часть их них хранится в китайских юанях. Он отметил, что западные страны сейчас оказывают на КНР давление, чтобы ограничить доступ России к средствам.

Например, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил Пекину серьезными последствиями, если Китай станет помогать России справиться с ущербом от санкций Запада.

США 28 февраля запретили американцам любые операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада и Швейцария.

Также заморозил активы Центрального банка России Евросоюз.