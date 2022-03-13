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Названы последствия санкций Запада при обслуживании российского долга

Экономист Ордов считает, что санкции против резервов России затронут западных инвесторов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Западные санкции лишили Россию почти половины резервов, которыми планировалось погасить долги перед другими странами. Теперь у получателей этих средств могут возникнуть вопросы к своим властям, рассказал «Ленте.ру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Из-за санкций западных стран Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларам золотовалютных резервов, которые составляли самую ликвидную валютную часть. По его словам, теперь с обслуживанием российского долга могут возникнуть сложности.

«Валютные резервы у нас хранятся в золоте, туда входит Фонд национального благосостояния (ФНБ), который частично включает в себя акции "Аэрофлота" и Сбера. Эти 300 миллиардов долларов — то, что было связано с финансовыми инструментами, номинированными в долларах и в евро», — сказал Ордов.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, Россия будет рассчитываться по долговым обязательствам с иностранными партнерами в рублях. Чтобы получить свои деньги, им придется заводить отдельные счета, уточнил Константин Ордов.

Санкции, которые принимаются со стороны европейцев и американцев, препятствуют международным расчетам. Чтобы получить деньги в рублях, им надо приехать в Россию, прийти в банк и открыть рублевый счет, потому что за границей открыть его невозможно

Константин ОрдовЭкономист

«У нас валютных резервов гораздо больше суммы долга, но в силу того, что они заморожены, мы не можем де-факто перед иностранными частными лицами и компаниями выполнить наши обязательства по выплате процентов и долгов. Несмотря на то что правительства этих стран сидят с нашими деньгами и не дают банально их перевести резидентам этих же стран. Ситуация запутанная и абсурдная — у нас денег много, даже с чрезмерным избытком. Кому сами иностранные инвесторы должны задавать вопросы, тоже не до конца понятно — то ли собственным правительствам, которые заморозили деньги и не дают нам их выплатить, то ли нам предъявлять претензии», — рассказал экономист.

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По словам Антона Силуанова, общий объем золотовалютных резервов составлял 640 миллиардов долларов. Часть их них хранится в китайских юанях. Он отметил, что западные страны сейчас оказывают на КНР давление, чтобы ограничить доступ России к средствам.

Например, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил Пекину серьезными последствиями, если Китай станет помогать России справиться с ущербом от санкций Запада.

США 28 февраля запретили американцам любые операции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада и Швейцария.

Также заморозил активы Центрального банка России Евросоюз.

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Мария Сметанина
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