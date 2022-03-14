Умер оскароносный американский актер Уильям Херт

Обладатель премии «Оскар», американский актер Уильям Херт умер на 71-м году жизни

Американский актер Уильям Херт скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам сына артиста Уилла, Херт умер 13 марта спокойно, в кругу семьи, естественной смертью, не дожив неделю до своего 72-летия.

Херт особенно известен своими ролями в фильмах 1980-х и 1990-х годов. За фильм «Поцелуй женщины-паука» 1985 года американский актер получил премию «Оскар».

Ранее сообщалось о смерти актера Неда Айзенберга. Мужчина скончался на 66-м году жизни. Всего Айзенберг снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, в их числе «Закон и порядок», «Основные цвета», «Знаменитость», «Клан Сопрано», «Целый новый день», «Малышка на миллион», «Удивительная миссис Мейзел»,«Хорошая жена», «Мейр из Исттауна» и многих других.