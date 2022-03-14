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На Украине возбудили дело против Захаровой

Генпрокурор Украины Венедиктова сообщила о возбуждении дела против Марии Захаровой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщили о подозрении: главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу армии РФ, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту, директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации», — написала Венедиктова.

Она отметила, что сейчас на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей из России.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Ранее по той же причине суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Аналогичную меру применили к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

Марина Совина
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