Глава МИД Турции Чавушоглу подтвердил переговоры с украинскими дипломатами в Анкаре

Турция провела переговоры с Украиной. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Мы провели утром обсуждения с представителями украинской делегации, здесь, в Анкаре», — подтвердил Чавушоглу в разговоре с журналистами.

Ранее Чавушоглу заявил, что он может нанести визит в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 марта у министров состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию «в том числе в контексте оказания российскими военными содействия в безопасном возвращении в Турцию граждан этой страны».