Экс-заместителя мэра российского города осудили за аферу с недвижимостью для РПЦ

Суд назначил экс-заместителю мэра Ульяновска 3,5 года колонии за мошенничество с землей

Суд приговорил бывшего первого заместителя мэра Ульяновска Михаила Сычева к 3,5 годам колонии за аферу с недвижимостью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Установлено, что Сычев вместе с директором агентства недвижимости «Пран» Ольгой Колесниковой и местным меценатом Сергеем Кузнецовым помогли церкви получить участок земли под строительство храма.

В 2018 году они изготовили фиктивные исторические справки о том, что два исторических здания в центре города раньше имели отношение к РПЦ. На этом основании объекты передали епархии. Параллельно с этим Сергей Кузнецов выкупил у владельцев нужный РПЦ участок земли. Земля с торговыми павильонами обошлась ему в 14,8 миллиона рублей, хотя ее кадастровая стоимость превышала 28 миллионов рублей.

В 2019 году епархия обменяла два исторических объекта, полученных стараниями Сычева, на желаемый участок, принадлежащий Кузнецову.

Михаил Сычев своей вины не признал, заявив, что мэрия по обращению Симбирской епархии совершала благое дело.

По решению суда срок получила и Ольга Колесникова. Ей назначили три года лишения свободы условно. Виновным суд признал и мецената Сергея Кузнецова, однако уголовное дело прекратили в связи с его смертью — 14 июня 2020 года мужчину нашли повешенным в собственном доме.

