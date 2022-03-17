Россиянам назвали срок начисления новых выплат на детей

Мишустин заявил, что выплаты на детей из семей с низкими доходами начнутся в мае

Выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начислены за период с 1 апреля. Соответствующий срок назвал премьер-министр Михаил Мишустин. Его заявления на заседании правительства цитирует РИА Новости.

Важно продолжать оказывать поддержку родителям, заявил глава кабинета министров. По его словам, необходимо добиться оперативного отслеживания материального положения граждан с невысокими доходами, чтобы быстрее направлять им помощь от государства, особенно в том случае, если члены семьи потеряли работу.

С предложением установить выплаты на детей для семей с низким доходом выступил ранее президент России Владимир Путин. Размер пособия может доходить от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума в конкретном регионе. 16 марта президент заявил, что в нынешних экономических условиях в России можно ожидать роста безработицы и инфляции.

