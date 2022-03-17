Жулин назвал главную проблему отстранения российских фигуристов от турниров

Тренер Жулин назвал главной проблемой отстранения российских фигуристов неизвестность

Тренер и хореограф Александр Жулин высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Его слова приводит Sport24.

Специалист назвал главной проблемой санкций неизвестность. «Трудно заставлять спортсменов тренироваться, когда у них нет четкой цели, когда они не знают, что будет завтра и к чему вообще готовиться», — заявил он. Жулин посчитал, что нужно обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как это придаст спортсменам мотивации.

16 марта бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев предложил российскими федерациям обжаловать отстранения в CAS. Также он назвал маловероятной возможность смены спортивного гражданства россиянами.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.