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Спорт

Валуев оценил вероятность массовой смены спортивного гражданства россиянами

Валуев заявил, что российские спортсмены не будут массово менять спортивное гражданство

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил вероятность возможной смены спортивного гражданства россиянами. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал такой шаг предательством и предположил, что атлеты из России массово не пойдут на это. «Что касается самих отстранений, то всем нашим спортивным федерациям необходимо последовать примеру Российского футбольного союза и обжаловать эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — заявил Валуев.

15 марта CAS озвучил промежуточное решение, по которому отстранение российских футбольных клубов и сборных от международных соревнований оставлено в силе. Полноценные слушания должны состояться в ближайшие недели.

С конца февраля россиян отстранили от многих спортивных состязаний. Исключениями являются теннис, велоспорт и автоспорт, где атлетам из России разрешено соревноваться в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. На международной арене также продолжают выступать российские боксеры и бойцы смешанного стиля (MMA).

Алексей Гусев
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