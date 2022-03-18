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Макрон выразил Путину обеспокоенность обстрелами Мариуполя

Макрон в разговоре с Путиным выразил беспокойство ситуацией в охваченном боями Мариуполе

Фото: Globallookpress.com

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон выразил крайнее беспокойство ситуацией в охваченном боями Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, президент Пятой республики в ходе практически полуторачасового телефонного разговора призвал Путина немедленно прекратить огонь на Украине.

В том же разговоре Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях, которые, по словам российской стороны, ежедневно совершаются украинскими силовиками и националистами. В частности, российский президент обратил внимание французского на ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса.

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Николай Чигасов
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