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Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин заявил, что побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ, если сможет
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова доступны на сайте лиги.

«Если я могу обойти Горди Хоу и Гретцки, я это сделаю», — заявил Овечкин. Он рассказал, что счастлив выйти на третье место в списке лучших снайперов НХЛ. «Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — поделился хоккеист.

Ранее 18 марта Овечкин в матче против «Каламбус Блю Джекетс» забросил 768-ю шайбу в НХЛ. Это помогло ему упрочить свое положение третьего снайпера в истории лиги и сократить отставание от занимающего вторую строчку Хоу. Канадец за карьеру в НХЛ забросил 801 шайбу. Гретцки лидирует с 894 голами.

8 марта Овечкин рассказал о цели в НХЛ. Он заявил, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата. Россиянин также отметил, что это событие станет большой вехой.

Дарья Коршунова
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