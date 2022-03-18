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Овечкин снова забросил шайбу и сократил отставание от Горди Хоу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 768-ю шайбу в НХЛ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин помог своей команде разгромить «Каламбус Блю Джекетс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Кэпиталс» одержали победу со счетом 7:2. 36-летний российский форвард снова отметился голом и результативной передачей. По итогам встречи он был признан третьей звездой матча.

Для Овечкина эта шайба стала 768-й в НХЛ. Таким образом он упрочил свое положение третьего снайпера в истории лиги и сократил отставание от занимающего вторую строчку Горди Хоу, который за карьеру в НХЛ забросил 801 шайбу. Лучшим снайпером в истории НХЛ является Уэйн Гретцки.

Россиянин является воспитанником московского «Динамо». Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Николай Костюков
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