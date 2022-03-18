Последствия удара ракетами «Точка-У» ВСУ по Мелитополю показали на видео

Минобороны опубликовало кадры с места падения обломков украинской «Точки-У» в Мелитополе

Минобороны России показало последствия удара украинской «Точки-У» по окраине Мелитополя. Соответствующее видео в пятницу, 18 марта, оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах — место падения обломков ракет. Обстрел был произведен из города Запорожье. Всего было выпущено два снаряда. Обломки ракет и боевые элементы кассетных боеприпасов упали в частном секторе на окраине Мелитополя. Пострадали несколько жилых домов, линии электропередач и газопровод на окраине города, уточнили в военном ведомстве.

Удары по жилым кварталам города отразили российские средства ПВО. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, военные засекли координаты, с которых ВСУ произвели пуск ракет и нанесли туда удар двумя ракетами «Искандер», в результате которого пусковые установки украинцев были уничтожены.

Ранее Минобороны также публиковало кадры, на которых показан момент уничтожения замаскированного узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом.