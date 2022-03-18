Уничтожение узла связи ВСУ российским беспилотником показали на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного узла связи ВСУ беспилотником

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых показан момент уничтожения замаскированного узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом. Видео в пятницу, 18 марта, опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что узел связи был спрятан в лесном массиве. Попадание высокоточной ракеты вывело его из строя.

Ранее Минобороны также показало кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.

18 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные использовали ракетные комплексы «Искандер» для уничтожения пусковых установок вооруженных сил Украины.

О начале проведения специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.